Митингующие в Киеве выдвинули Порошенко ультиматум

Участники протестной акции, собравшиеся у стен Верховной Рады Украины, начали народное вече, в состав которого вошли несколько сотен человек. По его итогам они выдвинули президенту Порошенко новый ультиматум.

Его суть заключается в том, что в течение пяти рабочих дней ему необходимо внести в Раду на рассмотрение закон об импичменте. Также протестующие требуют внесения на рассмотрение ещё одного закона — закона об антикоррупционном суде. В противном случае участники митинга, большинство из которых принимали участие в военной операции в Донбассе, угрожают Петру Порошенко повторением судьбы лидера Румынии Николае Чаушеску. Напомним, митингующие собрались у стен Рады 17 октября, вскоре митинг перешёл в масштабную долговременную акцию. На улице Грушевского в Киеве по-прежнему располагается палаточный городок.