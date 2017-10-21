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София Познышева
21 Октября, 2017 23:16
Митингующие в Киеве выдвинули Порошенко ультиматум
Митинг против Петра Порошенко в Киеве.
Источник: youtube.com
За рубежом, 21 Октября - DIXINEWS.
Участники протестной акции, собравшиеся у стен Верховной Рады Украины, начали народное вече, в состав которого вошли несколько сотен человек. По его итогам они выдвинули президенту Порошенко новый ультиматум.
Его суть заключается в том, что в течение пяти рабочих дней ему необходимо внести в Раду на рассмотрение закон об импичменте. Также протестующие требуют внесения на рассмотрение ещё одного закона — закона об антикоррупционном суде. В противном случае участники митинга, большинство из которых принимали участие в военной операции в Донбассе, угрожают Петру Порошенко повторением судьбы лидера Румынии Николае Чаушеску. Напомним, митингующие собрались у стен Рады 17 октября, вскоре митинг перешёл в масштабную долговременную акцию. На улице Грушевского в Киеве по-прежнему располагается палаточный городок.
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