Политика

София Познышева
21 Октября, 2017 22:52

Американский бизнесмен запустил кампанию по импичменту Трампа

Президент США Дональд Трамп.
Источник: dixinews.ru
#Трамп

#США

#бизнесмен
За рубежом, 21 Октября - DIXINEWS.

Миллиардер из США Том Стайер на своём аккаунте в Twitter рассказал о запуске кампании, целью которой является импичмент сорок пятого президента страны Дональда Трампа. Он заявил, что Трамп привёл США к кризису, и его отставка является необходимостью.

Том Стайер приложил к твиту ролик с обращением, где говорится о том, что президент Трамп виновен в мировом кризисе, обострении отношений с КНДР, ограничении демократических прав и свобод граждан, давлении на СМИ. Миллиардер призывает всех граждан США, которые недовольны политикой президента, поддержать кампанию по его импичменту.

Он напомнил, что ранее члены Конгресса, большинство из которых являлись республиканцами, объявляли главе государства и за гораздо менее весомые нарушения. Кампания стартовала с петиции за отставку Трампа, ссылку на которую Стайер также приложил к своему обращению.

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