Экономика

Станислав Сикорский
21 Октября, 2017 16:45

Власти РФ надеются на скорое снятие ограничений в Турции на поставку овощей

Партия томатов.
Источник: dixinews.ru
#санкции

#Турция

#импорт
Российская Федерация, 21 Октября - DIXINEWS.

В российском правительстве заинтересованы в скором упразднении со стороны Турции ограничений относительно сельско-хозяйственное продукции. От этого целиком и полностью зависит оперативность ответных мер со стороны официальной Москвы.

По словам отечественного министра энергетики Александра Новака, власти РФ также в скором времени приготовились снимать ряд ограничений. Однако они полагают, что либерализацию в вопросе поставок овощей - включая томаты, гранаты, баклажаны - необходимо проводить в двустороннем режиме.

Глава Министерства также напомнил о принципиальном решении относительно томатов, которое заключается в разрешении с наступлением 1 ноября ввозить до 50 тысяч тонн этого овоща в Россию.

В текущий момент правительство выполняет все необходимые для согласования решения процедуры. Постановление может быть принято 1 ноября и все зависит в том числе от Турции.

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