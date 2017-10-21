Армия САР выбила боевиков ИГИЛ из окрестностей города в Хомсе

Подразделениям правительственных войск САР при координации с народным ополчениям удалось зачистить пригородные районы Карьятейна от боевиков-исламистов, которые расположились в пределах населенного пункта несколько недель тому назад.

Стоит отметить, что накануне - в пятницу, 20 октября - вооруженные сторонники ИГИЛ (запрещенной в РФ организации - ред.)провели атаку в районе позиций армии Сирии. Нападение с успехом отражено военные.

Напомним, 1 октября была зафиксирована мощная попытка штурма Карьятейна со стороны террористов. Наступление пресекли правительственные военные. Однако, после этого город был обложен противником.

До весны 2016 года Карьятейн пребывал под властью ИГИЛ. При помощи ВКС РФ официальному Дамаску удалось восстановить контроль над городом.