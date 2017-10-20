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София Познышева
20 Октября, 2017 21:13

Число жертв теракта в Афганистане возросло до 49 человек

Мечеть Имама Замана в Кабуле после теракта.
Источник: dixinews.ru
#теракт

#взрыв

#террористы
За рубежом, 20 Октября - DIXINEWS.

Двадцатого сентября вечером с небольшой разницей во времени в Кабуле и провинции Гор произошёл ряд взрывов в шиитских мечетях, есть погибшие и раненные. Об этом сообщает министерство внутренних дел Исламской Республики.

В столице Афганистана взрыв прогремел в здании мечети Имама Замана. Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник, который пронёс его на себе в мечеть. Вследствие теракта в Кабуле погибли 39 человек, среди которых дети и женщины. Чуть более месяца назад этот молельный дом уже подвергался атаке террористов, тогда взрыв привёл к гибели 28 человек.

С интервалом приблизительно в тридцать минут после взрыва в Кабуле аналогичный теракт осуществил террорист в провинции Гор. По данным министерства здравоохранения, эта атака стоила жизни десяти людям, в том числе и лидеру афганского народного ополчения Фазуль Ахад Хану.

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