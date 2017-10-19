Политика

София Познышева
19 Октября, 2017 23:28

Польша отказалась поддержать претензии Венгрии к реформе на Украине

Флаг Венгрии.
Источник: dixinews.ru
#образование

#Украина

#закон
За рубежом, 19 Октября - DIXINEWS.

Недавнее решение Верховной Рады Украины, касающееся языковой составляющей образования, вызвало недовольство глав тех государств, коренные народы которых образуют этнические меньшинства и диаспоры на Украине. Претензии к правительству Украины высказали власти Венгрии, Польша отказалась их поддержать.

Напомним, однако, что закон Украины об образовании, раскритиковали на заседании Парламентской ассамблеи совета Европы, обвинив правительство Украины в том, что им были внесены поправки в закон, затрагивающий интересы национальных меньшинств, без предварительной консультации с их представителями.

Правительство Венгрии потребовало пересмотреть положения закона, так как на территории Украины проживает большое количество этнических венгров, дети которых обучались ранее в двуязычных школах, и закон напрямую ущемляет их право общаться на родном языке. Правительство Польши в лице министра иностранных дел Витольда Ващиковского заявило, что «это двустороннее дело между Венгрией и Украиной» и что Польша не намерена выдвигать претензии к правительству Украины.

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