Табачные изделия могут обложить экологическим сбором

Министерство здравоохранения в рамках своей антитабачной концепции Российской Федерации предложило ввести экологический налог на ввозимые из-за рубежа сигареты.

Ведомство планирует запретить все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий и поднять ставку акциза до среднеевропейской.

Антитабачная концепция Минздрава будет действовать до 2022 года. С точки зрения оздоровления граждан концепция, возможно, окажет положительное воздействие, однако негативно скажется на экономике, отмечает научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Сергей Смирнов. Он считает, что это существенно сократит приток финансов в бюджет государства.

В данный момент акцизная ставка на сигареты составляет около 43 рублей, а среднеевропейский уровень, на который предлагает переориентироваться Минздрав, равняется 2,5 долларам или около 150 рублей с пачки.