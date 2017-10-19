Власть

София Познышева
19 Октября, 2017 21:52

Путин заявил о сохранении нормандского формата переговоров

Выступление Владимира Путина на форуме «Валдай».
Источник: dixinews.ru
#Путин

#форум

#Украина
Российская Федерация, 19 Октября - DIXINEWS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии форума «Валдай» заявил, что Россия продолжит участие в переговорах по украинскому вопросу в нормандском формате.

«До тех пор, пока наши коллеги будут хотеть этого» — так президент прокомментировал сроки, в течение которых Россия намерена сохранять своё место в нормандской четвёрке. Также Владимир Путин заявил, что позиция Российской Федерации относительно Минских соглашений остаётся неизменной: страна намерена выполнять условия, чего ожидает также от своих коллег.

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