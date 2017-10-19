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Виктория Грей
19 Октября, 2017 18:24

В Перми обсудили возможности и риски трудовой миграции

Мигранты.
Источник: locals.md
#Пермь

#мигранты

#страны
Пермь, 19 Октября - DIXINEWS.

19 октября в Библиотеке им. Горького состоялся круглый стол на тему: «Германия и Россия – страны, принимающие мигрантов: шансы и риски».

С приветственным словом к участникам обратился консул-атташе Генерального консульства ФРГ в Екатеринбурге Себастиан Райнхольд.

Он поблагодарил Правительство Пермского края за организацию мероприятия и отметил, что искренне рад, что в свободном обмене мнений принимает участие так много молодых пермских ученых и общественников.

В работе круглого стола приняли участие эксперты и специалисты в области истории, культурологии и права, представители краевого Координационного совета по национальным вопросам, представители Межконфессионального консультативного комитета Прикамья.

В качестве основного докладчика выступила представитель Фонда науки и политики (SWP) и Германского института международной политики и безопасности в Берлине, профессор Сабина Ридель.

«Германию проблема миграции заботит уже десятилетие. Но в последние годы поток беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока обострил эту проблему. Сегодня возникла необходимость выработки единых международных стандартов, которые бы помогли бы справиться с проблемой роли и места беженцев в нашем обществе», — отметила С. Ридель.

Доктор Ридель отметила, что сегодня необходимо определить, кто будет решать судьбы людей, определять, кто имеет право жить и работать в странах Европы. И в связи с этим, по мнению С. Ридель, важно выработать единую точку зрения: «Россия развивается быстрыми темпами. И она становится все более привлекательной для людей, которые уезжают из своих стран в поисках лучшей жизни, и просят политического убежища. Поэтому мне важно обменяться мнениями с местными экспертами, определить есть ли определенные тенденции в отношении к трудовым мигрантам в странах СНГ и Евросоюзе».

В ходе дискуссии обсудили также вопросы адаптации трудовых мигрантов в Пермском крае, их роль в экономике региона. Кроме того, была затронута тема национальных, религиозных и духовных объединений. Часть вопросов была посвящена российским немцам.

Для справки: Пермский край является многонациональным регионом, здесь проживают представители более 140 национальностей. По итогам 9 месяцев 2017 года, в Пермском крае на миграционный учет поставлено около 82 тысяч иностранных граждан.

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