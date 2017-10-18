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Станислав Сикорский
18 Октября, 2017 22:15
Власти Красноярского края решили повысить зарплату медработникам
Сотрудник медицинского учреждения.
Источник: dixinews.ru
Красноярск, 18 Октября - DIXINEWS.
В правительстве Красноярского региона приняли решение о повышении заработной плате врачей, в также медицинских работников среднего и младшего звеньев. Такие данные озвучены в рамках заседания представителей комитета по охране здоровья и соцполитики Заксобрания края.
Чиновники запланировали изменения в законопроект относительно бюджета Территориального фонда обязательного медстрахования на 2017 год, а также планового периода с 2018 по 2019 год.
Согласно озвученным данным, доход ТФОМС достигнет показателя в 353,6 миллиона рублей, а расходы составят примерно это же количество денежных средств. Власти запланировали корректировку, в соответствии с которой и будут повышены заработные выплаты.
Депутатская коллегия позитивно отнеслась к поправкам и приняла их.
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