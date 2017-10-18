ФСБ провела операцию по задержанию в РТ лидеров исламистской ячейки

Подразделения силовиков татарстанского управления ФСБ при координации с отрядами Росгвардии провели спецоперацию, итогами которого стало задержание восьмерых лиц, подозреваемых в причастности к альметьевской ячейке "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Результатом обысков по соответствующим адресам стало обнаружение большого количества литературы, запрещенной российским законодательством, рукописных записок а также документов об отчетности относительно вербовки в ряды террористической организации.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов провели изъятие материалов, ставших подтверждением о причастности задержанных к антиконституционной пропагандистской деятельности среди мусульманского населения Республики Татарстан.

В пресс-службе УФСБ по региону отметили, что подозреваемые выступают лидерами данной террористической ячейки.