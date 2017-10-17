Общество

Алексей Мирный
17 Октября, 2017 17:28

В Киеве начались беспорядки на улицах, есть пострадавшие

Митинг у здания Верховной рады в Киеве.
Автор фото: Valentyn Ogirenko
#митинги

#протест

#Порошенко
Киев, 17 Октября - DIXINEWS.

Столкновения между участниками митинга и сотрудниками правоохранительных органов проходят у здания Верховной рады, есть несколько пострадавших, в том числе полицейский.

Протестующие пытались принести во вторник по улице Грушевского к зданию Верховной рады палатки, чтобы там их установить, однако им воспрепятствовала полиция. Несколько митингующих также пытались повредить рамки металлоискателей, а также отобрать щиты у полиции.

"Участники акций разломали несколько секций ограждения и металлоискателей. Начались стычки. Один полицейский пострадал", - сообщили в МВД Украины. В результате столкновений, по оперативным данным, телесные повреждения получили три человека.

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