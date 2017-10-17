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Алексей Мирный
17 Октября, 2017 20:15
Кубок мэра Москвы по киберспорту намерены провести в столице
Кубок мэра Москвы по киберспорту намерены провести в столице.
Источник: DixiNews
Москва, 17 Октября - DIXINEWS.
Мэр столицы Сергей Собянин в рамках Московского международного форума "Открытые инновации 2017" пообщался с профессиональными киберспортсменами и поддержал их идею о проведении в столице соревнований на Кубок мэра Москвы по киберспорту.
"Что нам мешает создать такую игру и соревнования? Давайте попробуем", - сказал мэр. Свое согласие он дал в ответ на просьбу киберспортсмена и профессионального игрока видеоигры League of Legends Кирилла Малофеева.
В ответ Малофеев поблагодарил мэра за то, что власти города прислушиваются к интересам молодежи. "Мы полностью в вашем распоряжении. Если захотите сделать - мы с вами", - добавил он.
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