Кубок мэра Москвы по киберспорту намерены провести в столице

Мэр столицы Сергей Собянин в рамках Московского международного форума "Открытые инновации 2017" пообщался с профессиональными киберспортсменами и поддержал их идею о проведении в столице соревнований на Кубок мэра Москвы по киберспорту.

"Что нам мешает создать такую игру и соревнования? Давайте попробуем", - сказал мэр. Свое согласие он дал в ответ на просьбу киберспортсмена и профессионального игрока видеоигры League of Legends Кирилла Малофеева.

В ответ Малофеев поблагодарил мэра за то, что власти города прислушиваются к интересам молодежи. "Мы полностью в вашем распоряжении. Если захотите сделать - мы с вами", - добавил он.