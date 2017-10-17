Спорт

Алексей Мирный
17 Октября, 2017 20:15

Кубок мэра Москвы по киберспорту намерены провести в столице

Кубок мэра Москвы по киберспорту намерены провести в столице.
Источник: DixiNews
#Собянин

#соревнования

#киберспорт
Москва, 17 Октября - DIXINEWS.

Мэр столицы Сергей Собянин в рамках Московского международного форума "Открытые инновации 2017" пообщался с профессиональными киберспортсменами и поддержал их идею о проведении в столице соревнований на Кубок мэра Москвы по киберспорту.

"Что нам мешает создать такую игру и соревнования? Давайте попробуем", - сказал мэр. Свое согласие он дал в ответ на просьбу киберспортсмена и профессионального игрока видеоигры League of Legends Кирилла Малофеева.

В ответ Малофеев поблагодарил мэра за то, что власти города прислушиваются к интересам молодежи. "Мы полностью в вашем распоряжении. Если захотите сделать - мы с вами", - добавил он.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Москве пообещали на месте пустырей открыть 50 парков
Квартиры по программе реновации прозвали «собянинками»
Собянин подписал два новых закона о налоговых льготах
Читайте в рубрике:
В Самаре обсуждают строительство лыжероллерной трассы
В возрасте 49 лет скончался спортивный директор "Зенита"
"Волгоград Арена" будет готова уже к началу Нового года

Эксперту, сделавшему заключение о "пьяном" мальчике, предъявили обвинения
Депутаты выписали себе премии
Комплексная экспертиза подтвердила, что сбитый в Балашихе 6-летний мальчик не был пьян
США вернут снятые с дипмиссий РФ флаги
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кубок мэра Москвы по киберспорту намерены провести в столице
Москва, 17 Октября, 19:04.
Новый пассажирский самолет МС-21 совершил свой первый дальний перелет
Киев, 17 Октября, 18:08.
Саакашвили потребовал от Порошенко уйти в отставку
Киев, 17 Октября, 17:28.
В Киеве начались беспорядки на улицах, есть пострадавшие
Турция, 17 Октября, 17:02.
В Турции достают горняков из под завалов после обвала шахты
Сочи, 17 Октября, 16:32.
Захарова высказалась о фейковых аккаунтах МИДа выступая на ВФМС
Москва, 17 Октября, 16:02.
Медведев: Мы не будем строить свой цифровой "колхоз"
Москва, 16 Октября, 23:07.
Путин подписал указ о санкциях на предметы роскоши для КНДР
Сирия, 16 Октября, 22:38.
Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
Москва, 16 Октября, 22:09.
Бюджет 2018-2020 будет направлен на рост экономики и увеличение доходов населения
За рубежом, 16 Октября, 21:05.
Mercedes отзовёт более миллиона опасных авто по всему миру
Москва, 16 Октября, 20:39.
Шойгу: Операция в Сирии может скоро закончиться
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия