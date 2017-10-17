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Алексей Мирный
17 Октября, 2017 19:04
Новый пассажирский самолет МС-21 совершил свой первый дальний перелет
Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский
Автор фото: Татьяна Белякова
Москва, 17 Октября - DIXINEWS.
Самолет МС-21 впервые совершил дальний перелет с аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени М. М. Громова Раменское. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.
Командир корабля доложил, что полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.
"Сегодня первый опытный экземпляр самолета МС-21-300 совершил перелет с площадки Иркутского авиационного завода на аэродром Раменское (город Жуковский - прим. ТАСС) для продолжения летных испытаний, которые выполняются в соответствии с графиком", - заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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