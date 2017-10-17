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Алексей Мирный
17 Октября, 2017 18:08
Саакашвили потребовал от Порошенко уйти в отставку
Михаил Саакашвили на митинге возле Верховной рады в Киеве.
Источник: AP Photo
Киев, 17 Октября - DIXINEWS.
Пока Петр Порошенко будет президентом Украины, в стране ничего не изменится к лучшему, такое мнение высказал во вторник на митинге возле Верховной рады экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили.
"Пока есть Порошенко, ничего хорошего не будет. Если сегодня Порошенко не услышит вас - то нам нужно переместиться в другое место - потребовать, чтобы Порошенко ушел со своего поста и освободил народ Украины", - сказал Саакашвили.
Митингующие встретили эти слова одобрением и лозунгами "Порошенко - в отставку!".
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