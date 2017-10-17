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Алексей Мирный
17 Октября, 2017 17:02
В Турции достают горняков из под завалов после обвала шахты
В Турции достают горняков из под завалов после обвала шахты.
Источник: DixiNews
Турция, 17 Октября - DIXINEWS.
Обвал произошел во вторник на угольной шахте на юго-востоке Турции. Об этом сообщил телеканал NTV. Как сообщил телеканал CNN Turk, спасатели достали семерых горняков из-под завалов.
По его данным, внутри остается еще один рабочий. Спасательные работы продолжаются.
Инцидент произошел на шахте в провинции Ширнак.
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