Происшествия

Алексей Мирный
17 Октября, 2017 17:02

В Турции достают горняков из под завалов после обвала шахты

В Турции достают горняков из под завалов после обвала шахты.
Источник: DixiNews
#шахта

#катастрофа

#Турция
Турция, 17 Октября - DIXINEWS.

Обвал произошел во вторник на угольной шахте на юго-востоке Турции. Об этом сообщил телеканал NTV. Как сообщил телеканал CNN Turk, спасатели достали семерых горняков из-под завалов.

По его данным, внутри остается еще один рабочий. Спасательные работы продолжаются.

Инцидент произошел на шахте в провинции Ширнак.

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