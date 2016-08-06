Медведев: Мы не будем строить свой цифровой "колхоз"

Россия при развитии цифровых технологий не намерена обосабливаться от глобального рынка, будет продвигать свои разработки за рубежом и намерена действовать совместно с международными партнерами. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на форуме "Открытые инновации".

"У нас имеется потенциал, чтобы гарантировать цифровой суверенитет. Но мы не собираемся замыкаться и строить вот такой цифровой "колхоз", как это можно назвать", - сказал премьер, отметив, что емкость российского рынка ограничена.

"Мы будем продвигать наши разработки на глобальные рынки. Но хотели бы действовать совместно с международными партнерами", - подчеркнул Медведев.