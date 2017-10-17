Общество

Алексей Мирный
17 Октября, 2017 16:32

Захарова высказалась о фейковых аккаунтах МИДа выступая на ВФМС

Повседневная жизнь участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в "Роза Хуторе".
Автор фото: Барабанов Владимир
#МИД

#ВФМС

#Захарова
Сочи, 17 Октября - DIXINEWS.

МИД РФ выяснил, что за фейковыми аккаунтами российских посольств стоят определенные структуры других стран. Об этом заявила во вторник официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Её выступление прошло в рамках всессии первого Глобального форума молодых дипломатов.

"Мы по ряду фейковых аккаунтов нашли источники финансирования. Мало того, мы нашли даже тех людей, которые занимаются их поддержанием. За ними стоят определенные и вполне конкретные структуры других государств", - сказала дипломат.

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