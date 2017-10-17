Захарова высказалась о фейковых аккаунтах МИДа выступая на ВФМС

МИД РФ выяснил, что за фейковыми аккаунтами российских посольств стоят определенные структуры других стран. Об этом заявила во вторник официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Её выступление прошло в рамках всессии первого Глобального форума молодых дипломатов.

"Мы по ряду фейковых аккаунтов нашли источники финансирования. Мало того, мы нашли даже тех людей, которые занимаются их поддержанием. За ними стоят определенные и вполне конкретные структуры других государств", - сказала дипломат.