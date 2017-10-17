В Чайковских автошколах прошла акция «Прогноз безопасности»

В автошколах города Чайковский сотрудники ГИБДД с курсантами провели профилактическое мероприятие.

В ходе встречи инспектор по пропаганде БДД показала научно-популярный фильм «Невидимая угроза».И рассказала о необходимости соблюдения ПДД в разных погодных условиях.

Будущие автолюбители узнали о ситуации с дорожно-транспортным травматизмом, самых частых ошибках, которые допускают водители транспортных средств, различных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге при ухудшении погодных условий.

Для лучшего воздействия и проверки усвоенного материала, сразу после лекции, учащимся автошколы предложили пройти небольшой тест, который позволил выявить понимание опасности при неблагоприятных погодных условиях.

Участники частично справились с предложенным заданием, после проверки, тесты остались в качестве напоминания о необходимости учитывать погодные условия при управлении транспортного средства.

По окончании мероприятия ребята поблагодарили инспектора за интересную и познавательную беседу, а также пообещали ответственно подойти к процессу обучения и быть внимательными на дорогах.