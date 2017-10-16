Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии

Израиль уведомил Россию об ударе по зенитной батарее ВС Сирии вблизи Дамаска в понедельник. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля. "Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии", - сказал израильский военный.

Как рассказал в ходе брифинга для журналистов в понедельник один из руководителей пресс-службы армии, "РФ уведомили в реальном времени или, вероятно, непосредственно перед [нанесением удара]".

Инцидент произошел накануне начинающегося в понедельник визита в еврейское государство главы российского Минобороны Сергея Шойгу. "Прибывающий министр обороны РФ будет исчерпывающе проинформирован по этой теме", - сказал представитель армейской пресс-службы.