Экономика

Алексей Мирный
16 Октября, 2017 22:09

Бюджет 2018-2020 будет направлен на рост экономики и увеличение доходов населения

Министр финансов Антон Силуанов.
Автор фото: Марат Абулхатин
#бюджет

#финансы

#налоги
Москва, 16 Октября - DIXINEWS.

Бюджет РФ на 2018-2020 годы преследует две цели: увеличить доходы населения и стимулировать рост экономики. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Когда правительство РФ приступало к работе над этим документом, то, безусловно, стояли две основные цели. Первое - это поддержать снизившиеся за период кризиса доходы населения, реальные доходы населения, которые в период 2015-2016 годов были существенно ниже, чем не только планы, но и рост инфляции, поэтому основная задача была в том, чтобы помочь поддержать через бюджетный сектор, через другие стимулы в частном секторе с тем, чтобы доходы населения начали расти. Вторая задача - для того, чтобы решить первую, необходимо обеспечить экономический рост", - сказал он.

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