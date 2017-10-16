Общество

Алексей Мирный
16 Октября, 2017 19:02

Исследование: москвичам для счастья нужно вдвое больше денег, чем жителям регионов

Исследование: москвичам для счастья нужно вдвое больше денег, чем жителям регионов.
Источник: AP Photo
#исследование

#статистика

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Москва, 16 Октября - DIXINEWS.

Фонд "Общественное мнение" провел исследование среди россиян об их представлениях о бедности и богатстве. Москвичам для полного удовлетворения своих потребностей нужны доходы в два раза выше, чем жителям других регионов РФ.

Об этом сообщил заведующий аналитическим отделом фонда Григорий Кертман.

По словам Кертмана, отвечая на вопрос "какая сумма нужна вам лично, чтобы иметь все, о чем вы мечтаете и жить ни в чем себе не отказывая", в целом по стране люди назвали 50 тыс. рублей. "Тут вариаций вообще нет за исключением Москвы и мегаполисов: начиная от сел и до городов с численностью до 1 млн человек, везде этот показатель составляет 50 тыс. В других мегаполисах он составляет 70 тыс., в Москве - 100 тыс.", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что порог бедности по итогам исследования тоже разнится между столицей и регионами. Так, респонденты из Москвы отвечали, что бедными считаются те, кто зарабатывает меньше 20 тыс. рублей. В крупных городах этот порог составляет 15 тыс., в городах с численностью до 250 тыс. чел. - 12 тыс. рублей, в сельской местности - 10 тыс. рублей.

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