Промышленность

Алексей Мирный
16 Октября, 2017 21:05

Mercedes отзовёт более миллиона опасных авто по всему миру

Mercedes отзовёт более миллиона опасных авто по всему миру/
Источник: EPA
#Mercedes

#авто

#производство
За рубежом, 16 Октября - DIXINEWS.

Более миллиона автомобилей Mercedes-Benz будут отозваны по всему миру из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление германского концерна Daimler AG, производителя Mercedes-Benz.

Ранее в понедельник телеканал Sky News сообщил об отзыве 400 тыс. автомобилей Mercedes-Benz в Великобритании. По данным Reuters, еще 495 тыс. авто будут отозваны в США, 76 тыс. в Канаде и несколько сотен тысяч в Германии. Отзыв коснется машин классов A, B, C, E, а также CLA, GLA и GLC-классов 2012-2018 модельных годов.

Причиной отзыва стала неполадка, из-за которой подушки безопасности могут раскрываться в автомобилях по ошибке. Как отмечает Reuters, из-за дефекта несколько водителей получили незначительные ссадины и ушибы. Смертельных случаев зафиксировано не было.

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