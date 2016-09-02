Шойгу: Операция в Сирии может скоро закончиться

Операция в Сирии идет к завершению, в связи с чем есть несколько вопросов, которые требуют срочного решения, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник в Тель-Авиве в ходе встречи с израильским коллегой Авигдором Либерманом.

"Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения, и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии", - сказал Шойгу.

"Помимо вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества, конечно, главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе", - пояснил министр.