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Алексей Мирный
16 Октября, 2017 20:39
Шойгу: Операция в Сирии может скоро закончиться
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: DixiNews
Москва, 16 Октября - DIXINEWS.
Операция в Сирии идет к завершению, в связи с чем есть несколько вопросов, которые требуют срочного решения, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник в Тель-Авиве в ходе встречи с израильским коллегой Авигдором Либерманом.
"Отдельно хотелось бы обсудить все, что связано с Сирией. Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения, и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии", - сказал Шойгу.
"Помимо вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества, конечно, главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе", - пояснил министр.
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