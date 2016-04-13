Технологии и наука

Алексей Мирный
16 Октября, 2017 20:07

Google Maps запустил карты планет Солнечной системы

Google Maps запустил карты планет Солнечной системы.
Источник: goodfon.ru
#интернет

#IT-проект

#Google
За рубежом, 16 Октября - DIXINEWS.

Google выпустила обновление для приложения Google Maps, которое позволит пользователям "посетить" планеты Солнечной системы и их спутники. Об этом говорится сообщении, размещенном в блоге компании.

Отмечается, что это стало возможным благодаря фотографиям, которые зонд Cassini сделал за двадцать лет своей работы. Всего специалисты изучили более 500 тыс. снимков, присланных аппаратом. В работе также принял участие астрономический художник Бьёрн Йонссон, который занимался созданием изображений для NASA и Европейского космического агентства (EKA).

"Исследуйте ледяные равнины Энцелада, где Cassini обнаружил воду под поверхностью спутника, что свидетельствует о признаках жизни. Загляните под толстые облака Титана, чтобы увидеть озера из метана. Осмотрите массивный кратер Мимаса - хоть он и выглядит как что-то из научной фантастики, это спутник, а не космическая станция", - говорится в сообщении Google.

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