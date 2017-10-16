|
София Познышева
16 Октября, 2017 11:54
В Самаре обсуждают строительство лыжероллерной трассы
Лыжероллерный марафон.
Источник: skisport.ru
Самара, 16 Октября - DIXINEWS.
В ходе XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов делегаты из Самары встретились с временно исполняющим обязанности губернатора региона Дмитрия Азарова, где между ними состоялся диалог на тему развития зимних видов спорта в городе и области.
Один из участников рассказал, что по итогам их встречи с врио губернатора был запланирован ряд реформ. К примеру, представитель городской власти завил о возможности постройки на основе спортивной базы «Чайка» лыжероллерной трассы. В данный момент тренировки в зимних видах спорта, в частности лыжах, проходят на автодороге около базы. Она не подходит для тренировок, потому что не является полностью пешеходной, а также потому, что дорожное полотно повреждено выбоинами и неровностями.
Строительство трассы, сообщают самарцы, станет важным аспектом развития спортивного движения, так как среди жителей региона существует интерес к занятию лыжным спортом. К примеру, в традиционном лыжном марафоне «Сокольи Горы», который состоится зимой текущего года, планируют поучаствовать более 500 уроженцев Самары.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия