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Алексей Мирный
13 Октября, 2017 20:58
Песков: ни о каком "выкупе" Крыма у Украины не может быть и речи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Автор фото: Михаил Метцель
Москва, 13 Октября - DIXINEWS.
Крым вошел в состав РФ легитимно, соответственно, ни о какой компенсации Украине не может быть и речи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сделанное на сессии ПАСЕ президентом Чехии Милошем Земаном предложение.
"Ни в фактологическом, ни в юридическом плане ни о какой аннексии [Крыма], конечно, говорить нельзя, это неверно, и, соответственно, не может идти и речи ни о какой компенсации", - сказал пресс-секретарь.
"Поэтому сама формулировка о том, что подобные действия могут урегулироваться каким-то выкупом, с нашей точки зрения, не совсем правильная, точнее говоря - совсем не правильная", - констатировал Песков.
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