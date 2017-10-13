Политика

Алексей Мирный
13 Октября, 2017 20:58

Песков: ни о каком "выкупе" Крыма у Украины не может быть и речи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Автор фото: Михаил Метцель
#Крым

#Песков

#Украина
Москва, 13 Октября - DIXINEWS.

Крым вошел в состав РФ легитимно, соответственно, ни о какой компенсации Украине не может быть и речи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сделанное на сессии ПАСЕ президентом Чехии Милошем Земаном предложение.

"Ни в фактологическом, ни в юридическом плане ни о какой аннексии [Крыма], конечно, говорить нельзя, это неверно, и, соответственно, не может идти и речи ни о какой компенсации", - сказал пресс-секретарь.

"Поэтому сама формулировка о том, что подобные действия могут урегулироваться каким-то выкупом, с нашей точки зрения, не совсем правильная, точнее говоря - совсем не правильная", - констатировал Песков.

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