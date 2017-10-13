|
Алексей Мирный
13 Октября, 2017 19:02
Минсельхоз рассказал о замедлении роста сельского хозяйства до 2,5-3%
Минсельхоз рассказал о замедлении роста сельского хозяйства.
Автор фото: Юрий Смитюк
Москва, 13 Октября - DIXINEWS.
Рост сельскохозяйственного производства в России по итогам 2017 года может составить 2,5-3%, сообщил на совещании по развитию АПК министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
"По итогам года мы ожидаем, что рост АПК составит в районе 2,5-3% - прежде всего, за счет рекордного урожая зерна, а также за счет сохранения темпов роста в животноводстве на уровне примерно 4%", - сказал он.
При этом ранее Минсельхоз РФ прогнозировал увеличение объема сельхозпроизводства по итогам текущего года на 3,5-4%.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия