Минсельхоз рассказал о замедлении роста сельского хозяйства до 2,5-3%

Рост сельскохозяйственного производства в России по итогам 2017 года может составить 2,5-3%, сообщил на совещании по развитию АПК министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"По итогам года мы ожидаем, что рост АПК составит в районе 2,5-3% - прежде всего, за счет рекордного урожая зерна, а также за счет сохранения темпов роста в животноводстве на уровне примерно 4%", - сказал он.

При этом ранее Минсельхоз РФ прогнозировал увеличение объема сельхозпроизводства по итогам текущего года на 3,5-4%.