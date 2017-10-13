Экономика

Алексей Мирный
13 Октября, 2017 19:02

Минсельхоз рассказал о замедлении роста сельского хозяйства до 2,5-3%

Минсельхоз рассказал о замедлении роста сельского хозяйства.
Автор фото: Юрий Смитюк
#минсельхоз

#сельскоехозяйство

#развитие
Москва, 13 Октября - DIXINEWS.

Рост сельскохозяйственного производства в России по итогам 2017 года может составить 2,5-3%, сообщил на совещании по развитию АПК министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"По итогам года мы ожидаем, что рост АПК составит в районе 2,5-3% - прежде всего, за счет рекордного урожая зерна, а также за счет сохранения темпов роста в животноводстве на уровне примерно 4%", - сказал он.

При этом ранее Минсельхоз РФ прогнозировал увеличение объема сельхозпроизводства по итогам текущего года на 3,5-4%.

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