Инфоцентр "Крымский мост" сообщил об установке автодорожной арки моста в Керчи

В пятницу строительные организации объявили о том, что ими завершена морская технологическая операция по установке автодорожной арки нового транспортного прохода через Керченский пролив. Об этом сообщили специалисты информационного центра "Крымский мост".

"Морская операция по установке автодорожной арки Крымского моста завершена. Арка поднята на фарватерные опоры и надежно закреплена на проектной высоте - 35 метров от воды", - сообщили в "Крысмком мосте".

В связи с завершением данной операции, раньше намеченных сроков возобновлено закрытое ранее для установки арки, судоходство в Керченском проливе.