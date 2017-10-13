|
Алексей Мирный
13 Октября, 2017 15:04
Ракета "Рокот" с космодрома Плесецк запустила иностранный спутник
Стартовый и технический комплекс РН "Рокот".
Источник: ТАСС
Москва, 13 Октября - DIXINEWS.
С космодрома Плесецк в пятницу запустили ракету-носитель "Рокот" с европейским космическим спутником Sentinel-5p и отечественным разгонным блоком "Бриз-КМ". Об этом сообщили специалисты пресс-службы Минобороны.
"13 октября в 12:28 мск с пусковой установки №3 площадки №133 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с космическим аппаратом Sentinel-5p", - расказал представитель военного ведомства.
Напомним, РН "Рокот" создана на основе конверсионной межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ, которая в данный момент заменяется более совершенными системами вооружения.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия