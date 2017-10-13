Технологии и наука

Алексей Мирный
13 Октября, 2017 15:04

Ракета "Рокот" с космодрома Плесецк запустила иностранный спутник

Стартовый и технический комплекс РН "Рокот".
Источник: ТАСС
Москва, 13 Октября - DIXINEWS.

С космодрома Плесецк в пятницу запустили ракету-носитель "Рокот" с европейским космическим спутником Sentinel-5p и отечественным разгонным блоком "Бриз-КМ". Об этом сообщили специалисты пресс-службы Минобороны.

"13 октября в 12:28 мск с пусковой установки №3 площадки №133 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с космическим аппаратом Sentinel-5p", - расказал представитель военного ведомства.

Напомним, РН "Рокот" создана на основе конверсионной межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ, которая в данный момент заменяется более совершенными системами вооружения.

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