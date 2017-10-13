Армия и оружие

Алексей Мирный
13 Октября, 2017 12:32

Эрдоган прокомментировал покупку Турцией российских комплексов С-400

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400.
Источник: DixiNews
#вооружения

#Турция

#Эрдогкан
За рубежом, 13 Октября - DIXINEWS.

Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу отметил, что нет никаких преград в приобретении Турцией у российских зенитно-ракетных комплексов С-400, переговоры по контаркту продолжаются. Об этом он заявил на турецком телеканале Haber Turk.

"Каких-либо проблем в отношении С-400 нет. На первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнется начиная со второй стадии", - подчеркнул Эрдоган, также он отметил "У нас также был разговор с [президентом РФ Владимиром] Путиным о С-500".

Напомним, что 12 сентября президент Турции рассказал о том, что начало контакту положено и даже внесён задаток. Примет такого сотрудничества довольно необычен, так как Турция является членом НАТО, а комплексы С-400 составляет основу ПВО России. Многие эксперты отмечают, что такое решение с точки Оборонэкспорта является весьма спорным, так как может рассекретить технологии, которые важны для обороноспособности страны.

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