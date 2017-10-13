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Алексей Мирный
13 Октября, 2017 12:04
Захарова ответила на заявление о том, что РФ с помощью Pokemon Go влияет на США
Мария Захарова - официальный представитель МИД России.
Автор фото: Станислав Красильников
За рубежом, 13 Октября - DIXINEWS.
Мария Захарова - официальный представитель МИД России прокомментировала заявление CNN о намерении связанных с Россией коммерческих структур применить популярную игру Pokemon Go для разжигания межэтнической розни внутри США.
"Исходя из логики CNN, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов. Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке. Снова виноваты русские ... И управляемые ими покемоны", - пишет Захарова на странице своего аккаунта в Facebook.
Напомним, что недавно телеканал CNN сделал заявление, что якобы связанные с РФ структуры попытались использовать популярную игру основанную на принципах дополнительной реальности Pokemon Go для разжигания расовых проблем в США.
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