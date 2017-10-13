Журналистское расследование: коррупция в сфере молодёжной политики

В издании "Московский Монитор" провели журналистское расследование, в котором раскрывается группа лиц, занимающихся отмывкой бюджетных средств через госпрограммы в сфере молодёжной политики и поддержки предпринимательства.

Как отмечает издание, в Липецке в 2009 году заявила о себе активная молодая женщина, бизнесмен некая Елена. Она смогла сначала войти в доверие к местным элитам, что в последствии вылилось в появление региональной программы "Ты - предприниматель", а затем еще и заинтересовала ею руководство федерального молодежного ведомства.

Команде, созданной Еленой, удалось наладить в нескольких ключевых регионах России криминальную систему. Согласно которой госзаказы по программам поддержки молодёжного предпринимательства доставались исключительно организациям, сотрудничавшим с данной группой и плативших "откаты".

В Росмолодежи однако вскоре поменялось руководство и, пришедший в 2013 году новый руководитель ведомства, попытался прикрыть "лавочку", а группу Елены, по большей части, выставил из своих кабинетов.

После этого, один из ближайших соратников Елены поступил на службу в Минэкономразвития, где получил в свое ведение контроль реализации, всё той же программы "Ты - предприниматель", только со стороны уже другого ведомства. Таким образом в течение ещё нескольких лет группа коррупционеров продолжала сидеть на финансовых потоках. Затем начале 2016-го ему пришлось уйти, однако на его место пришел еще один приверженец данной компании, но уже из Ростова.

В "Московском Мониторе" так резюмируют данную историю: "В данный момент статистика показывает, что система работает, и основными получателями средств по программе "Ты - предприниматель" и сейчас остаются все те же Ростовская и Нижегородская области с Башкортостаном. А там деньги, понятное дело, расходятся по нужным компаниям своих людей". Остаётся наедятся, что подобные случаи вскоре будут сведены на нет и сфера молодёжного предпринимательства станет перспективным направлением и локомотивом развития России.