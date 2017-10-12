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Алексей Мирный
12 Октября, 2017 21:34
Facebook и Instagram устраняют сбои в работе систем
Facebook и Instagram устраняют сбои в работе систем.
Источник: DixiNews
За рубежом, 12 Октября - DIXINEWS.
Неполадки в работе социальных сетей Facebook и Instagram зафиксированные в среду, устранены. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Ранее на этой странице были размещены данные, согласно которым в работе Facebook и Instagram имели место сбои. Отмечалось, что с трудностями столкнулись в общей сложности несколько тысяч пользователей двух социальных сетей в США, а также в некоторых европейских и других странах.
Официальный представитель компании Facebook в запросе журналистов ТАСС по электронной почте ранее указала, что "Мы осведомлены о том, что в настоящее время у некоторых людей имеются трудности с тем, чтобы получить доступ к Facebook и Instagram. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить нормальную работу". Однако о причинах сбоев никакой информации указано не было.
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