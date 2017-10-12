Армия и оружие

Алексей Мирный
12 Октября, 2017 20:22

Шаманов прокомментировал развёртывание дивизии США и пользование "Искандеров"

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
Автор фото: Антон Новодережкин
#вооружения

#Искандер

#ракеты
Москва, 12 Октября - DIXINEWS.

Российская Федерация может ответить симметрично на развертывание в Польше у границ с РФ американской бронетанковой дивизии, усилив свою группировку комплекса "Искандер", дислоцирующихся в Калининградской области.

Такое заявление поступило от председателя комитета Госдумы по обороне, бывшего командующего ВДВ Владимира Шаманова, во время интервью корреспондентам.

"Это создает предпосылки, которые в последующем могут позволить им создать определенный плацдарм", - сказал Шаманов. Также председатель комитета по обороне в Госдуме отметил, что Россией обязательно будут приняты ответные меры.

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