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Алексей Мирный
12 Октября, 2017 19:03
Около 20 тыс. автомобилей Lada X-RAY отзовут у покупателей
Концепт-кар автомобиля Lada X-RAY.
Москва, 12 Октября - DIXINEWS.
"АвтоВАЗ" объявил о том, что отзывает 19670 автомашин Lada модели X-RAY, которые были реализованы в России начиная с февраля 2016 года. Об этом в четверг сообщили специалисты Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт - прим. ред.).
"Причиной отзыва автомобилей Lada X-RAY является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки", - говорится в сообщении ведомства.
На данных автомобилях будет наклеен защитный уплотнитель на кромку аккумуляторной площадки. Все осуществляемые работы по ремонту будут осуществляены абсолютно бесплатно, так указали в Росстандарте.
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