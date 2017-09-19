Транспорт

Алексей Мирный
12 Октября, 2017 19:03

Около 20 тыс. автомобилей Lada X-RAY отзовут у покупателей

Концепт-кар автомобиля Lada X-RAY.
#авто

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#автомобили
Москва, 12 Октября - DIXINEWS.

"АвтоВАЗ" объявил о том, что отзывает 19670 автомашин Lada модели X-RAY, которые были реализованы в России начиная с февраля 2016 года. Об этом в четверг сообщили специалисты Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт - прим. ред.).

"Причиной отзыва автомобилей Lada X-RAY является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки", - говорится в сообщении ведомства.

На данных автомобилях будет наклеен защитный уплотнитель на кромку аккумуляторной площадки. Все осуществляемые работы по ремонту будут осуществляены абсолютно бесплатно, так указали в Росстандарте.

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