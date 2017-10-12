Путин: не смотря на ситуацию, торговля ФРГ и РФ выросла на четверть

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что он доволен ростом экономического взаимодействия между Россией и Германией, несмотря на определённые сложности в политических и экономических отношениях между двумя странами.

"Я хотел бы отметить, что несмотря на все сложности, текущие сложности в политической сфере отношения с Федеративной Республикой Германия в сфере экономики у нас не затухают", - отметил глава государства, на открытии встречи с представителями бизнеса ФРГ. В данном мероприятии, кроме того, принял участие и президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

"Германия уступила первое место Китаю по объему товарооборота с Россией, но все-таки занимает значительное место в российском торговом обороте", - подчеркнул президент.