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Алексей Мирный
12 Октября, 2017 20:01
Путин: не смотря на ситуацию, торговля ФРГ и РФ выросла на четверть
Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Источник: ТАСС
Москва, 12 Октября - DIXINEWS.
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что он доволен ростом экономического взаимодействия между Россией и Германией, несмотря на определённые сложности в политических и экономических отношениях между двумя странами.
"Я хотел бы отметить, что несмотря на все сложности, текущие сложности в политической сфере отношения с Федеративной Республикой Германия в сфере экономики у нас не затухают", - отметил глава государства, на открытии встречи с представителями бизнеса ФРГ. В данном мероприятии, кроме того, принял участие и президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
"Германия уступила первое место Китаю по объему товарооборота с Россией, но все-таки занимает значительное место в российском торговом обороте", - подчеркнул президент.
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