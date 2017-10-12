МО РФ: США развернуло дивизию на границе с Россией из-за истерии вокруг "Запад-2017"

США воспользовались истерией вокруг Российско-Белорусских учений "Запад-2017", развернули бронетанковую дивизию в Польше . Такое заявление в четверг сделал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он отметил что, в Польшу в данный момент "по-тихому" прибыла 2-я бронетанковая бригада США. Это произошло "на фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения "Запад-2017". Представитель военного ведомства сообщил, что данное формирование вместе с техникой развернута в Торуни, Дравско-Поморске, Болеславеце, Сквежине и Жагани. Также Конашенков подчеркнул, что "никуда не делась" техника 3-й американской бронетанковой бригады, размещённая в Прибалтике и Польши.

"Вопреки всем заявлениям НАТО и Соединённых Штатов Америки "незначительности" стягиваемых к российским границам войскам, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США", - сказал представитель армии. Также он отметил, что "перебросить туда подготовленный личный состав с ближайшей базы США в Европе можно за 2 часа".

Многие военные эксперты давно отмечают, что эскалация ситуации на западных границах России уже близка к критической. Диалог между сторонами установить никак не удаётся, что орозит перерастанию политического противостояния в вооруженное.