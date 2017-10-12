Руководитель пресс-службы Роскомнадзора помещён под домашний арест

Суд Чертановского района Москвы предписал к домашнему аресту Вадима Ампелонского - пресс-секретаря Роскомнадзора, Бориса Едидина - начальника правового управления ведомства и советника генерального директора ФГУП "ГРЧЦ" Александра Весельчакова.

Всем троим вменяют уголовное дело о мошенничестве. Об этом в четверг сообщил Станислав Ежов - пресс-секретарь Чертановского районного суда.

"5 октября 2017 года Чертановским районным судом города Москвы рассмотрены ходатайства следственного управления по Южном округу Главного следственного управления СК РФ по Москве об избрании меры пресечения Борису Едидину, Вадиму Ампелонскому в виде заключения под стражу и Александру Весельчакову в виде домашнего ареста. Суд отказал в удовлетворении заявленных ходатайств о заключении под стражу в отношении Едидина и Ампелонского, однако вынес постановления об избрании в отношении названных лиц меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 ноября", - рассказал сотрудник суда.