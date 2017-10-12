Финансы

Алексей Мирный
12 Октября, 2017 10:51

Руководитель Центробанка рассказала о новых банкнотах по 200 и 2000 рублей

Новая 200-рублёвая купюра.
Источник: ИА 1 Line
#деньги

#Центробанк

#банк
Москва, 12 Октября - DIXINEWS.

Эльвира Набиуллина - председатель Банка России, а также генеральный директор Гознака Аркадий Трачук представили в четверг новые денежные банкноты, номинал которых составляет 200 и 2000 рублей. Также они рассказали о том как их будут вводить в оборот.

Новые купюры были представленны в ходе специальной пресс-конференции, велись прямые трансляции в соцсетях.

"С сегодняшнего дня банкноты начнут поступать в оборот. Первыми в октябре новые банкноты получат регионы, которые на них изображены, - Дальний Восток, Крым и также Москва, - отметила Набиуллина. - Мы рассчитываем, что массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия торговли завершат подготовку".

Также было отмечено, что новые банкноты имеют специальное полимерное покрытие предназначенное для продления срока службы и то, что к декабрю 2017 года они должны поступить в пользование банкоматов.

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