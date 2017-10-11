Финансы

Алексей Мирный
11 Октября, 2017 14:33

Минфин может ввести контроль обращение и эмиссию криптовалют

Минфин может ввести контроль обращение и эмиссию криптовалют.
Источник: DixiNews
#криптовалюты

#биткоин

#деньги
Москва, 11 Октября - DIXINEWS.

В минувший вторник 10 октября во время совещания у президента России Владимира Путина было принято решение, о том что правительство обязано взять под контроль обращение и эмиссию различных криптовалют.

Прокомментировал в интервью журналистам результаты совещания Антон Силуанов - министр финансов России.

"Президент озвучил те проблемы, которые связаны с криптовалютами. Это и сложности соблюдения "антиотмывочного" законодательства, и случаи, которые связаны со сложностями идентификации. Поэтому договорились о следующем - о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения. Государство должно взять это все под контроль", - отметил Силуанов.

Отметим, что обсуждение государственного контроля над электронным валютами ведётся уже давно, однако только сейчас приняты какие либо решения по данной теме.

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