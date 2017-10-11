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Алексей Мирный
11 Октября, 2017 14:33
Минфин может ввести контроль обращение и эмиссию криптовалют
Минфин может ввести контроль обращение и эмиссию криптовалют.
Источник: DixiNews
Москва, 11 Октября - DIXINEWS.
В минувший вторник 10 октября во время совещания у президента России Владимира Путина было принято решение, о том что правительство обязано взять под контроль обращение и эмиссию различных криптовалют.
Прокомментировал в интервью журналистам результаты совещания Антон Силуанов - министр финансов России.
"Президент озвучил те проблемы, которые связаны с криптовалютами. Это и сложности соблюдения "антиотмывочного" законодательства, и случаи, которые связаны со сложностями идентификации. Поэтому договорились о следующем - о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения. Государство должно взять это все под контроль", - отметил Силуанов.
Отметим, что обсуждение государственного контроля над электронным валютами ведётся уже давно, однако только сейчас приняты какие либо решения по данной теме.
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