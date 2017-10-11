Увеличится штраф водителям, не пропустившим пешеходов на "зебре"

В среду Государственной думой РФ был принят в окончательном чтении законопроект, в соответствии с которым увеличивается размер админштрафа водителям не пропустившим пешеходов на "зебре" с 1500 до 2500 рублей.

"Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории (за 12 месяцев прошлого года было возбуждено 1,8 млн дел, в 2015-м году - 1,66 млн дел, в 2014-м - 1,64 млн)", - отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Также стоит отметить, что на данный момент размер штрафа за данное нарушение не превышает 1500 рублей. Однако, многие водители отмечают, что их редко останавливают по этой причине. Также они считают, что данный законопроект направлен на повышение культуры вождения в России, которая в различных регионах страны резко отличается.