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Алексей Мирный
11 Октября, 2017 12:08
Поклонская написала в соцсетях о "Христианском государстве" и "Матильде"
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская.
Источник: DixiNews
Москва, 11 Октября - DIXINEWS.
Наталья Поклонская - депутат Госдумы в вторник направила генеральному прокурору России Юрию Чайке просьбу принять меры для запрета деятельности организации "Христианское государство - Святая Русь".
Также она попросила внести представление для министра культуры РФ Владимира Мединского требование отозвать удостоверение на прокат фильма "Матильда". Текст обращения Поклонская опубликовала у себя на странице во "ВКонтакте".
"Прошу реализовать предоставленные законом полномочия... и обратиться в суд с просьбой запретить деятельность Всероссийской общественной православной организации "Христианское государство - Святая Русь", - пишет Наталья Поклонская.
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