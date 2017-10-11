Поклонская написала в соцсетях о "Христианском государстве" и "Матильде"

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская.

Наталья Поклонская - депутат Госдумы в вторник направила генеральному прокурору России Юрию Чайке просьбу принять меры для запрета деятельности организации "Христианское государство - Святая Русь".

Также она попросила внести представление для министра культуры РФ Владимира Мединского требование отозвать удостоверение на прокат фильма "Матильда". Текст обращения Поклонская опубликовала у себя на странице во "ВКонтакте".

"Прошу реализовать предоставленные законом полномочия... и обратиться в суд с просьбой запретить деятельность Всероссийской общественной православной организации "Христианское государство - Святая Русь", - пишет Наталья Поклонская.