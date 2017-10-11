В Сирии 600 террористов атаковали гумконвой из подконтрольных США территорий

Минобороны России заявило о том, что оно прогнозирует возможную попытку саботажа процесса примирения в четвертой зоне деэскалации. Ведомство возлагает ответственность за на США.

Об этом в среду заявил генерал-майор Игорь Конашенков - официальный представитель Минобороны России.

Он отметил, что боевики из подконтрольных армии США городов и посёлков перехватили две автомобильные колонны с продуктами питания и медикаментами, предназначенными для жителей Хаджми и Кхель. Конашенков рассказал, что "с 2 на 3 октября около 600 боевиков, базировавшихся в лагере беженцев "Рукбан", расположенном на подконтрольной американцам зоне Эт-Танф, организованно выехали на внедорожниках в западном направлении, и, преодолев на автомобилях более 300 километров, колонна въехала через бывший таможенный пункт Тафас на сирийско-иорданской границе в южную зону деэскалации (сирийская провинция Дераа)".

"По очередному "странному" совпадению практически одновременно с ними в эту зону деэскалации зашли и две автоколонны с медикаментами и продуктами для местного населения. Первая колонна с грузом 30 тонн вошла в н.п. Хаджми, вторая с грузом 60 тонн - в н.п. Кхель. Вся прибывшая гуманитарная помощь и, прежде всего, медикаменты, была выгружена и находится у приехавших из Эт-Танфа боевиков", - проинформировал генерал-майор, также он добавил, что по информации Минобороны РФ, данные посёлки пребывают под контролем "спящих ячеек" "Джебхат ан-Нусры" (в РФ данная группировка считается преступной).