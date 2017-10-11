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Алексей Мирный
11 Октября, 2017 11:02
ФСБ в Крыму разбираются с членами "Хизб ут-Тахрир"
Спецназ России.
Автор фото: Виталий Кузьмин
Крым, 11 Октября - DIXINEWS.
В Республике Крым силовики смогли пресечь деятельность преступной ячейки представителей запрещенной в РФ организации террористов "Хизб ут-Тахрир". Об этом в среду сообщили в региональном управлении ФСБ.
"Пресечена деятельность бахчисарайской ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - говорится в сообщении ведомства.
ФСБ проинформировало, что "в отношении шестерых членов ячейки возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации")".
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