Криминал

Алексей Мирный
11 Октября, 2017 11:02

ФСБ в Крыму разбираются с членами "Хизб ут-Тахрир"

Спецназ России.
Автор фото: Виталий Кузьмин
#терроризм

#ФСБ

#преступление
Крым, 11 Октября - DIXINEWS.

В Республике Крым силовики смогли пресечь деятельность преступной ячейки представителей запрещенной в РФ организации террористов "Хизб ут-Тахрир". Об этом в среду сообщили в региональном управлении ФСБ.

"Пресечена деятельность бахчисарайской ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - говорится в сообщении ведомства.

ФСБ проинформировало, что "в отношении шестерых членов ячейки возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации")".

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
85% территории Сирии освобождено за 2 года от террористов благодаря ВКС России
В Украине на складе взрываются боеприпасы - Генштаб ВСУ
Волну "телефонного терроризма" по России запустил боевик ИГ
Читайте в рубрике:
МИД ответило на отказ Кипра помогать в сотрудничестве по делу "Газпрома"
Экс-замминистра культуры приговорили к 1,5 годам колонии и тут же освободили
ТАСС: Руководителей РКС будут судит за хищение 400 млн, выделенных на ГЛОНАСС

В России стартует масштабная перепись домашних животных
В Киеве сегодня заявили об окончательном раскрытии убийства экс депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Эксперты: Кому выгоден пожар на рынке Синдика
В Китае «треснувший» стеклянный мост напугал туристов
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минфин может ввести контроль обращение и эмиссию криптовалют
Москва, 11 Октября, 13:35.
Увеличится штраф водителям, не пропустившим пешеходов на "зебре"
Москва, 11 Октября, 12:08.
Поклонская написала в соцсетях о "Христианском государстве" и "Матильде"
Сирия, 11 Октября, 11:35.
В Сирии 600 террористов атаковали гумконвой из подконтрольных США территорий
Крым, 11 Октября, 11:02.
ФСБ в Крыму разбираются с членами "Хизб ут-Тахрир"
За рубежом, 11 Октября, 10:09.
Жириновский намерен помериться IQ с Тиллерсоном и Трампом
За рубежом, 10 Октября, 14:54.
МИД ответило на отказ Кипра помогать в сотрудничестве по делу "Газпрома"
Москва, 10 Октября, 14:26.
Сын Алана Чумака сообщил о смерти отца
За рубежом, 10 Октября, 11:24.
В Сирии разбился российский фронтовой бомбардировщик Су-24, экипаж погиб (Срочно)
Новосибирская область, 10 Октября, 11:08.
Правительство в Новосибирской области отправили в отставку
Москва, 10 Октября, 10:25.
"Яндекс" запустил свой голосовой помощник под названием "Алиса"
Российская Федерация, 09 Октября, 22:21.
Минтруд предпринимает новые меры в борьбе с коррупцией
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия