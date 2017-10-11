Политика

Алексей Мирный
11 Октября, 2017 10:09

Жириновский намерен помериться IQ с Тиллерсоном и Трампом

Владимир Жириновский - лидер фракции ЛДПР.
Источник: DixiNews
#Жириновский

#Трамп

#юмор
За рубежом, 11 Октября - DIXINEWS.

Владимир Жириновский - лидер фракции ЛДПР заявил, что он готов помериться своим коэффициентом интеллекта с нынешним президентом США Дональдом Трампом, а также с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

"Вот Трамп предложил сравнить IQ свой и Тиллерсона. Я бы себя еще добавил, на троих давайте сравним IQ. Вы во главе огромной Америки, и вот давайте от России тоже [представителя] ", - отметил в среду Жириновский выступая перед журналистами.

По его словам, такое исследование интеллекта "должны сделать ученые". "Заложить [в исследование] все выступления, словарный запас, затронутые темы. Сразу будет видно, машина покажет у кого чего больше", - сказал Жириновский. Он добавил, что в Америке "не смогли получить те знания, которые имеем мы в России".

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Госдуме собрались блогеры для обсуждения медиаполитики государства
Жириновский прокомментировал слова Лукашенко о мальчиках на побегушках
Валуев и Жириновский окунулись в купели на Крещение
Читайте в рубрике:
Радой зарегистрирован проект закона об ограничении въезда граждан Украины в РФ
Около миллиона человек вышло на демонстрацию в Барселоне
Эксперт: новый законопроект Киева означает отказ от Минских соглашений

В России стартует масштабная перепись домашних животных
Эксперты: Кому выгоден пожар на рынке Синдика
В Китае «треснувший» стеклянный мост напугал туристов
Правозащитники призвали ЕС прекратить депортации в Афганистан
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минфин может ввести контроль обращение и эмиссию криптовалют
Москва, 11 Октября, 13:35.
Увеличится штраф водителям, не пропустившим пешеходов на "зебре"
Москва, 11 Октября, 12:08.
Поклонская написала в соцсетях о "Христианском государстве" и "Матильде"
Сирия, 11 Октября, 11:35.
В Сирии 600 террористов атаковали гумконвой из подконтрольных США территорий
Крым, 11 Октября, 11:02.
ФСБ в Крыму разбираются с членами "Хизб ут-Тахрир"
За рубежом, 11 Октября, 10:09.
Жириновский намерен помериться IQ с Тиллерсоном и Трампом
За рубежом, 10 Октября, 14:54.
МИД ответило на отказ Кипра помогать в сотрудничестве по делу "Газпрома"
Москва, 10 Октября, 14:26.
Сын Алана Чумака сообщил о смерти отца
За рубежом, 10 Октября, 11:24.
В Сирии разбился российский фронтовой бомбардировщик Су-24, экипаж погиб (Срочно)
Новосибирская область, 10 Октября, 11:08.
Правительство в Новосибирской области отправили в отставку
Москва, 10 Октября, 10:25.
"Яндекс" запустил свой голосовой помощник под названием "Алиса"
Российская Федерация, 09 Октября, 22:21.
Минтруд предпринимает новые меры в борьбе с коррупцией
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия