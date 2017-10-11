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Алексей Мирный
11 Октября, 2017 10:09
Жириновский намерен помериться IQ с Тиллерсоном и Трампом
Владимир Жириновский - лидер фракции ЛДПР.
Источник: DixiNews
За рубежом, 11 Октября - DIXINEWS.
Владимир Жириновский - лидер фракции ЛДПР заявил, что он готов помериться своим коэффициентом интеллекта с нынешним президентом США Дональдом Трампом, а также с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
"Вот Трамп предложил сравнить IQ свой и Тиллерсона. Я бы себя еще добавил, на троих давайте сравним IQ. Вы во главе огромной Америки, и вот давайте от России тоже [представителя] ", - отметил в среду Жириновский выступая перед журналистами.
По его словам, такое исследование интеллекта "должны сделать ученые". "Заложить [в исследование] все выступления, словарный запас, затронутые темы. Сразу будет видно, машина покажет у кого чего больше", - сказал Жириновский. Он добавил, что в Америке "не смогли получить те знания, которые имеем мы в России".
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