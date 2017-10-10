Криминал

Алексей Мирный
10 Октября, 2017 14:54

МИД ответило на отказ Кипра помогать в сотрудничестве по делу "Госпрома"

ПАО "Газпром".
Источник: DixiNews
#газпром

#суд
За рубежом, 10 Октября - DIXINEWS.

В МИДе не понимают решение властей Кипра прекратить сотрудничество с Генепрокуратурой РФ по уголовному делу, которое касается операций с акциями "Газпрома". Одним из фигурантов данного дела проходит У.Ф.Браудер.

Здесь отказали в приеме российской делегации для проведения следственных действий по этому делу в ранее согласованные сроки. При этом причиной называется обращение Браудера в суд с требованием к властям Кипра прекратить сотрудничество с Россией по "его делу" по причине политической мотивированности.

"У нас есть серьезные сомнения как в правомерности такого решения, озвученного до вердикта суда по обращению У.Ф.Браудера, так и в его принятии киприотами самостоятельно. Подобные действия кипрских партнеров резко расходятся с уровнем и характером наших двусторонних межгосударственных отношений, которые на протяжении всей своей истории отличались высокой степенью доверия и взаимной поддержкой. - говорится в сообщении МИД России. - Подтверждением этому является интенсивность политических контактов на всех уровнях, прежде всего на высшем", - комментируют в ведомстве.

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