Сын Алана Чумака сообщил о смерти отца

Аллан Чумак умер в Москве в ночь на вторник. "К сожалению, это так. Комментарии я пока не готов давать", - сообщил его сын Дмитрий корреспондентам ТАСС. Также он добавил, что скончался его отец на 83-м году. О месте и дате похорон пока не сообщается.

Отметим, что информация о его смерти ранее появилась на странице в Facebook у украинского редактора и журналиста Дмитрия Гордона. "Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак - выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память", - отметил Гордо в своей публикации.

Аллан Чумак был известным целителям в конце 80 годов. Он часто выступал перед зрителями на телевидении.