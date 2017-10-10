О людях

Алексей Мирный
10 Октября, 2017 14:26

Сын Алана Чумака сообщил о смерти отца

Аллан Владимирович Чумак.
Источник: ТАСС
#личности

#смерть

#АлланВладимировичЧумак
Москва, 10 Октября - DIXINEWS.

Аллан Чумак умер в Москве в ночь на вторник. "К сожалению, это так. Комментарии я пока не готов давать", - сообщил его сын Дмитрий корреспондентам ТАСС. Также он добавил, что скончался его отец на 83-м году. О месте и дате похорон пока не сообщается.

Отметим, что информация о его смерти ранее появилась на странице в Facebook у украинского редактора и журналиста Дмитрия Гордона. "Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак - выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память", - отметил Гордо в своей публикации.

Аллан Чумак был известным целителям в конце 80 годов. Он часто выступал перед зрителями на телевидении.

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