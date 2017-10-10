Происшествия

Алексей Мирный
10 Октября, 2017 11:24

В Сирии разбился российский фронтовой бомбардировщик Су-24, экипаж погиб

Бомбардировщик Су-24 российских ВКС.
Автор фото: Валерий Шарифулин
#авиация

#Сирия

#катастрофа
За рубежом, 10 Октября - DIXINEWS.

Бомбардировщик Су-24 российских ВКС базирующихся в Сирии, во время взлёта выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разбился, экипаж, состоящий из двух человек, погиб. Об этом во вторник сообщили представители Минобороны РФ.

"10 октября при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб", - говорится в сообщении ведомства.

Разрушений на самом аэродроме нет, об этом отдельно уточнили в военном министерстве. "По докладу с места происшествия, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины", - пояснили в Минобороны.

Напомним, фронтовые бомбардировщики Су-24, состоят на вооружении 1975 года, а эксплуатируются с 1971-го. Они являются физически и морально устаревшими боевыми средствами. Об этом неоднократно отмечали многие военные эксперты, однако Министерство обороны продолжает их активно эксплуатировать для решения основных боевых задач в Сирии и на других фронтах, не смотря на поступление на службу новых самолётов, способных заменить устаревшие машины, таких как Су-34, Су-30, Су-35.

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