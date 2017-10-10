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Алексей Мирный
10 Октября, 2017 11:08
Правительство в Новосибирской области отправили в отставку
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, полпред в СФО Сергей Меняйло, экс-губернатор региона Владимир Городецкий и председатель заксобрания области Андрей Шимкив (слева направо).
Автор фото: Кирилл Кухмарь
Новосибирская область, 10 Октября - DIXINEWS.
Правительство в Новосибирской области, где недавно заменили губернатора, сложило во вторник свои полномочия. Об этом говорится в распоряжении Андрея Травникова - нового временно исполняющего обязанности губернатора региона.
"Объявить об отставке правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава правительства Новосибирской области", - говорится в постановлении, опубликованном на официальном ресурсе местного правительства
Однако на данный момент сотрудники кабинета министров пока продолжают работать до нового назначения. В пресс-службе правительства объяснили, что это произошло в полном соответствии с законом РФ "О системе исполнительных органов государственной власти Новосибирской области".
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